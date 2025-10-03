15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde geleneksel hale getirilen 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği bu yıl da şehri edebiyat kokusuyla buluşturdu. Sabahın ilk ışıklarında İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanı'nda başlayan etkinlik, saat 11.00'de Kocaeli Üniversitesi'nde devam etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kitap Fuarı öncesinde geleneksel hale getirdiği 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğinin heyecanı bu kez Kocaeli Üniversitesi'nde yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt de öğrencilerle birlikte kitap topladı. Rektör Cantürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Kitap fuarı şehrimizin marka etkinliklerinden biri. Bu fuara bütün öğrencilerimizi davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte biz de aktif rol alıyoruz. Kitap en önemli zenginliğimiz, çok okumamız lazım. Ayrıca görme engelli öğrencilerimiz için hazırladığımız kabinde, fuar boyunca kitap okuma ve seslendirme çalışmaları sürecek. Hep birlikte bu büyük etkinlikten faydalanalım' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER BİR ARADA

Etkinlik kapsamında öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de dallardan kitap toplamanın heyecanını yaşadı. Üniversite bahçesinde rengârenk kitaplarla süslenen ağaçlar, adeta ikinci kez çiçek açtı. Her bir kitap, uzanan ellerde yeni bir yolculuğa çıkarken, etkinlik kitapseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

15. KOCAELİ KİTAP FUARI'NA GERİ SAYIM

15. Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak. 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunu ağırlayacak fuarda 1050 söyleşi, panel ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Bir milyonu aşkın ziyaretçinin beklenildiği fuar, Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverleri kâğıdın büyülü dünyasında buluşturacak.