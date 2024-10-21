Çayırova Belediyesi Atatürk Çocuk Kulübü’nde eğitim gören minikler, velileriyle birlikte turşu kavanozları hazırladı. Elleriyle turşu hazırlayan miniklere, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de eşlik etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde Çayırovalı minikler, eğlenerek öğrenmeye devam ediyor. Bugün Atatürk Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilen program kapsamında Çayırovalı minikler, velileriyle birlikte turşu hazırladı. Eğitimin en büyük destekçisi olan ve Çayırova’nın çocukları ve gençleri için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu güzel etkinlikte öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Minik Çayırovalıların turşu kurmasına yardım eden, bununla birlikte velilerle de sohbet eden Başkan Çiftçi, deneyimleyerek öğrenmenin keyfine varan çocuklara da eşlik etmiş oldu. Kışlık turşularını Başkan Çiftçi ve aileleriyle birlikte kuran öğrenciler, etkinlikten büyük keyif aldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çocuklarımız ve aileleriyle birlikte, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardık. Birlikte daha nice güzel anılar biriktireceğiz” dedi. Atatürk Çocuk Kulübü’nde gerçekleşen ‘Turşu Kuruyoruz’ etkinliği, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.