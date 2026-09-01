Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırım yenilemeleri yapılırken, caddeye 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Salihli ilçesi Şehitler Mahallesi'ndeki Çiçek Caddesi'nde yol yenileme çalışması başlatıldı. Altyapısı tamamlanan caddede kaldırım yenilemelerinin yanı sıra 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çiçek Caddesi'nin ulaşım konforunun artırılması ve daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

'SALİHLİ'NİN ULAŞIM KONFORUNU ARTIRACAK'

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, çalışmanın Salihli için önemli bir ulaşım güzergâhında gerçekleştirildiğini belirterek, 'Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi'ndeyiz. Buranın altyapısı tamamlandı.

Yaklaşık 550 metre uzunluğundaki bu cadde, Salihli'mizin ulaşım konforunu artıracak önemli güzergâhlardan biri. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Salihli'mize hayırlı olsun' dedi.

ÇALIŞMALAR KENT GENELİNDE SÜRÜYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı, 'Salihli ilçemizin Şehitler Mahallesi'nde yol bakım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaldırım yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine de başladık. Çiçek Caddesi'nde 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Salihli Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda kent genelindeki yol çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.