İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Ahmet Efendi Mahallesi'nde atıl durumdaki bin metrekarelik alanı, çocuklardan yetişkinlere her yaştan yurttaşın kullanabileceği modern bir mahalle parkına dönüştürüyor

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentin dört bir yanında başlattığı 'Yeşil Dönüşüm' çalışmaları kapsamında İzmir, yeni bir parka daha kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çiğli Ahmet Efendi Mahallesi 8979 Sokak'ta bulunan bin metrekarelik atıl alanı mahalle parkına dönüştürüyor.

Mahalle sakinlerinin karanlık ve güvenlik sorunu oluşturan bir alan şeklinde tanımladığı bölgede çalışma başlatan ekipler, 135 metrekarelik çocuk oyun alanı, 70 metrekarelik spor ve kondisyon alanı, oturma grupları, aydınlatma sistemi ve gölgesinde serinlenebilecek ağaçlarla bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırıyor. Parkın düzenlemelerini tamamlayan ekipler, ağaçlandırma, peyzaj düzenlemesi ve sosyal alanların montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Proje hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Damla Kantürer, alanda yaprak döken, dökmeyen ve çiçekli ağaçların bir arada kullanılmasıyla her mevsim farklı güzellik sunan bir peyzaj alanı oluşturmayı planladıklarını söyledi. Kantürer, 'Burada mahalleli için atıl kalan bir alanda park yapıyoruz. Parkın yapısal kısmı neredeyse tamamlandı, bitkisel düzenlemelerini de sürdürüyoruz. Alanın toplam büyüklüğü yaklaşık bin metrekare. Yaklaşık 70 metrekarelik spor alanımız ve çocuk oyun alanımız var. Geri kalan bölümü de yeşil alan olarak değerlendiriyoruz. Parkta 65 ağaç ve 500 çalı bitkisi yer alacak. İzmir iklimine uygun, kuraklığa dayanıklı ve su kısıtlı olduğunda da varlığını sürdürebilecek bitkileri tercih ettik. Sığla, gladiçya, jakaranda ve zeytin gibi ağaçlar kullandık. Çalılarda ise lavanta, teksanum ve zeytin çalısı gibi görsel açıdan da güzel bir görünüm oluşturacak bitkileri tercih ettik' dedi.

'YURTTAŞLARIMIZI MUTLU ETMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

Parkın yaz aylarında gölgede, kış aylarında ise yeşil alan içerisinde yurttaşların çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirilebilecek bir alan olarak tasarlandığını belirten Damla Kantürer, 'Hepimiz için mutluluk verici bir proje oldu. Çalışmalarımızı halkın talepleri doğrultusunda hazırladık. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Bir anne olarak çocuklara yeni bir park kazandırmak ise beni ayrıca mutlu ediyor. Başkanımızın önderliğinde İzmir'e ve İzmirlilere yeni yeşil alanlar, çocuk oyun grupları ve parklar kazandırmaya devam edeceğiz' diye konuştu.