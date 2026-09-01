Öz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak üretim kapasitesini her geçen gün artıran İzmit Belediyesi, Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde tamamen belediye personelinin emeğiyle yeni araç ve ekipmanı kente kazandırdı

KOCAELİ (İGFA) - Üreten belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, ihtiyaç duyduğu ekipmanları kendi bünyesinde tasarlayıp üreterek hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor hem de belediyenin üretim kapasitesini güçlendiriyor. Bu anlayışın son örnekleri ise etkinliklerde kullanılmak üzere üretilen taşınabilir mobil çadır ile elektrikli fayton oldu.

Makine İkmal Müdürlüğü çalışanları tarafından hazırlanan mobil çadır, belediyenin kent genelindeki etkinlik ve organizasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Araç arkasına bağlanarak taşınabilen çadır, ihtiyaç duyulan farklı noktalara kolaylıkla götürülebiliyor. Böylece etkinlik alanlarının ihtiyaçlarına hızlı ve pratik şekilde cevap verilmesi hedefleniyor. Projesinden üretimine, işçiliğinden son kontrollerine kadar belediye personelinin emeğiyle hayata geçirilen mobil çadır, farklı etkinliklerde yeniden kullanılabilecek yapısıyla belediyeye uzun vadeli bir kullanım imkanı da sunuyor.

GERİ DÖNÜŞÜMLE ELEKTRİKLİ FAYTON

Makine İkmal Müdürlüğünün bir diğer üretimi ise elektrikli fayton oldu. Büyük bölümü geri dönüşüm yoluyla elde edilen malzemeler ile bazı yeni parçaların bir araya getirilmesiyle hazırlanan elektrikli fayton da belediyenin etkinlik ve programlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Belediyenin mevcut imkanlarının değerlendirilmesiyle ortaya çıkarılan fayton, atıl durumdaki veya yeniden kullanılabilecek malzemelerin üretime kazandırılmasına da örnek oluşturdu.

Makine İkmal Müdürü Orhan Marul, çalışmaların belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanma anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, 'Belediyemizin etkinliklerinde kullanılmak üzere tamamı projesi ve işçiliği Makine İkmal Müdürlüğü çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilen mobil etkinlik çadırını ürettik. Çadırımız, bir araca bağlanarak ihtiyaç duyulan her noktaya kolaylıkla taşınabilecek şekilde tasarlandı. Bunun yanında geri dönüşüm malzemeleri ve bazı yeni parçaları kullanarak elektrikli faytonumuzu da imal ettik. Her iki çalışmamızı da programlarda kullanılmak üzere ilgili müdürlüğümüze teslim etmeye hazır hale getirdik' dedi.

İzmit Belediyesi, gerçekleştirilen bu tür üretimlerle dışarıdan satın alma ihtiyacını azaltırken belediye personelinin bilgi, deneyim ve emeğini doğrudan üretime dönüştürüyor. Farklı birimlerin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde belediyenin kendi imkanlarıyla üretebildiği ekipmanların sayısının artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.