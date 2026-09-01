Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, sağlık okuryazarlığının artırılması ve toplumda sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programları gerçekleştirildi.

BATMAN (İGFA) - Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara 'Kanser ve Beslenme' ile 'Otizm Spektrum Bozukluğu' konularında bilgilendirme yapıldı.

Diyetisyen Fidan Seyrek tarafından verilen eğitimde, kanser riskini etkileyebilen beslenme alışkanlıkları, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, işlenmiş gıda tüketiminin sınırlandırılması, yeterli posa alımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alındı.

OTİZMİN ERKEN BELİRTİLERİ AKTARILDI

Çocuk gelişimcisi Yüsra Değirmenci ise 'Otizm Spektrum Bozukluğu' başlıklı eğitimde, otizmin erken belirtileri, gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken işaretler, erken tanı ve erken müdahalenin önemi ile ailelerin doğru yönlendirilmesi konularında bilgi verdi.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının süreceğini bildirdi.