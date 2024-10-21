Bursa’da trafik birimlerine atanan 244 polis memuru, 4 haftalık eğitimini tamamlayarak görevine başladı.İLKER TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme birimlerine atanan 244 trafik polisi eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Dört haftalık ‘Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi’ programını tamamlayan 244 polis için sertifika töreni düzenlendi.

Törene Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ile birlikte Bursa’da görevli emniyet müdürleri katıldı. Eğitimini başarıyla tamamlayan personele sertifikalarını Emniyet Müdürü Zaimoğlu ve diğer birim müdürleri verdi.

Zaimoğlu, trafik birimlerine atanan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.