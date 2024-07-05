Sırbistan'da 1 - 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Şampiyonu oldu

Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla "U20 Avrupa Şampiyonu" unvanını kazandı.

"Bozkurt" selamı yaptı

Milli güreşçinin şampiyonluğunu Milli Futbolcu Merih Demiral gibi bozkurt selamıyla kutlaması dikkat çekti...

Milli Futbolcu Merih Demiral, Türk Milli Takımının Avrupa Kupasınde çeyrek finale çıktığı maçta attığı göllerin ardından takımın galibiyetini kutlarken Türklüğün milli değeri olan Borkut işareti ile Selamlamayapması dünyanın gündemine düştü.UEFA, Merih Demiral'ın milli işaretini siyasi olduğunu iddia ederek, cezalandırılması yönünde soruşturma başlattı.