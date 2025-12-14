Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Depraş Enerji Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

TRABZON (İGFA) -Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Depraş Enerji Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. 11 Nisan Sentetik Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Bordo-Mavililer, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Büyükşehir Ampute Futbol Takımı, ligdeki namağlup unvanını koruyarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA VE İNANCIN GETİRDİĞİ BAŞARI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, takımın ortaya koyduğu mücadele ve başarıdan duyulan memnuniyet dile getirilirken, 'Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımımız, sahada ortaya koyduğu azim, mücadele ve takım ruhuyla şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor. Deplasmanda alınan bu önemli galibiyetle namağlup liderliğin sürdürülmesi, sporcularımızın disiplinli çalışmasının ve inancının bir göstergesidir. Teknik ekibimizi ve tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, sezon boyunca başarılarının devamını diliyoruz' denildi.