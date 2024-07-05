Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, dostluk ve dayanışmanın artırılması amacıyla düzenlenen “Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli 2024 Yılı spor etkinlikleri” heyecanlı anlara sahne oldu.ANKARA (İGFA) - Tenis, masa tenisi ve voleybol branşlarında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı spor etkinliklerinde dereceye girenler, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

Kupa Törenine, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, genel sekreter yardımcıları, daire başkan ve başkan yardımcılarıyla etkinliklere katılan meclis personeli ve yakınları katıldı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, spor etkinlikleriyle Meclis personelinin motivasyonunu arttırarak, İdari Teşkilattaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sporun kendisine ait bir felsefesi olduğunu ifade eden Uzun, “Zaten resmi bir iş yapıyoruz. Yeri geliyor stres oluyor, yeri geliyor sıkıntılı, yeri geliyor mutlu yani böyle çeşitli duygular arasında gidip geliyoruz. Ama spor bütün bunların ötesinde bizi başka bir dünyaya götürüp başka bir düşünceye götüren bir aktivite. Dolayısıyla bu aktiviteyi birlikte yapmak, rekabeti tatmak, rekabetin birlikte götürdüğü centilmenlik duygusunun yayılması bunun ailelerimize ve arkadaşlarımıza yansıması önemli bir şey.” dedi.

Uzun, konuşmasının ardından tenis, masa tenisi ve voleybol branşlarında birinci olan personele kupalarını takdim etti.

Voleybolda ikinci olan takım kupasını Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur’un elinden alırken, Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban da voleybolda üçüncü olan takımın kupasını verdi.

Tenis ve masa tenisi branşlarında 2. ve 3. olan katılımcılara da kupalarını Meclis Genel Sekreter Yardımcı Ahmet Bozkurt takdim etti.

TBMM Personeli 2024 Yılı Spor Etkinliklerinin, Eylül ayında futbol, satranç ve bowling branşlarında devam etmesi bekleniyor.