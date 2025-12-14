Tofaş Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında sahasında konuk ettiği Glint Manisa Basket'i ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 80-62 yenerek evindeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında TOFAŞ evinde Glint Manisa Basket ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Isaiah Whaley beşiyle başlayan Bursa ekibi, rakibin 12-0'lık başlangıcı sonrası ilk basketlerini Maxwell Lewis'in üçlükleriyle buldu. Rakip sayılarına Özgür Cengiz, Joe Thomasson ve Isaiah Whaley ile karşılık veren Mavi Yeşilliler ilk çeyreği 14-21 geride kapattı.

Konuk takım ikinci periyoda yaptığı 2-8'lik başlangıcıyla 14. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 16-29. Mola dönüşü Yiğitcan Saybir ve Hugo Besson ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez ve Hugo Besson'ın basketleriyle 16. dakikada farkı 6'ya (25-31) indirdi. Çeyrek sonunda Tolga Geçim ve Maxwell Lewis ile sayılar bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 30-33 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, 34-33 öne geçti. Isaiah Whaley, Hugo Besson ve Yiğitcan Saybir ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilliler, Isaiah Whaley'in sayılarıyla 25. dakikada 9 sayılık farkı yakalarken, Hugo Besson ve Yiğitcan Saybir'in üçlükleri farkı 15'e çıkardı: 50-35. Etkili savunmasının karşılığını hücumda da alan Bursa ekibi, Yiğitcan Saybir, Hugo Besson, Furkan Korkmaz ve Maxwell Lewis'in basketleriyle son periyoda 59-41 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyoda da Emirhan Serbest'in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir'in üçlüğüyle 31. dakikada durumu 64-41 yaptı. Rakip sayılarına Tolga Geçim, Özgür Cengiz ve Isaiah Whaley ile karşılık vermeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Isaiah Whaley, Özgür Cengiz ve Hugo Besson ile bitime 3.41 kala 27 sayılık farkı yakaladı: 78-51. Hugo Besson'ın basketilye parkeden 80-62'lik skorla galip ayrılan TOFAŞ, bu sonuçla ligde iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek seriyi 6 maça çıkardı.

Manisa Basket karşısında TOFAŞ'ta Hugo Besson 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Yiğitcan Saybir ve Isaiah Whaley 13'er sayı; Maxwell Lewis ise 11 sayı kaydetti. Marek Blazevic ve Lynn Kidd'in sakatlıkları nedeniyle forma giymediği karşılaşmada ilk Basketbol Süper Ligi maçına çıkan Emirhan Serbest de 13 dakika süre aldığı maçı 2 sayı-2 ribaund ile tamamladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını 20 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da deplasmanda Beşiktaş GAİN ile yapacak.

Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 Aralık Salı günü evinde İtalyan temsilcisi Trapani Shark ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.