Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden büyük bir uluslararası anlaşma imzalandığını belirterek, Sri Lanka'nın önde gelen yayın platformu Freesat Lanka ile Türksat arasında kapasite sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurduğu anlaşmayla TÜRKSAT 6A'nın uluslararası başarısını kutladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu, Sri Lanka'nın önde gelen TV platformu Freesat Lanka ile kapasite sözleşmesi imzaladı.

Uydunun yörüngeye yerleştirilmesinden 2 yıl sonra gelen bu anlaşma, Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojisindeki liderliğini pekiştirdi.

50 televizyon kanalının Kasım ayı içerisinde TÜRKSAT 6A üzerinden kesintisiz yayın yapacağını duyuran Bakan Uraloğlu, 'Bu adım, Sri Lanka'da milyonlarca izleyiciye Türk teknolojisiyle kaliteli yayın sunacak' dedi.

Anlaşmanın Türkiye'nin mühendislik gücünün, üretim kabiliyetinin ve teknolojik yetkinliğinin dünyaya yansıması olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın uluslararası arenada yeni bir başarıya imza attığını belirterek, benzer iş birliklerinin artacağını kaydetti.