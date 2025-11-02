Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşları 500 bin sosyal konut kampanyası ile ilgili dolandırıcılara karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili sosyal medyada yayınlanan sahte linkler, internet siteleri ve telefon mesajlarıyla ilgili vatandaşları uyardı.

10 Kasım'da başlayacak başvurular öncesinde uyarı ve hatırlatmalarda bulanan Bakanlık, başvuruların yalnızca T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılacağının altını çizdi.

Vatandaşların projeye dair merak ettikleri tüm sorulara ALO 181 hattı aracılığıyla cevap bulabileceği belirtildi.

Yapılan paylaşımda, başvuru kanallarının sadece; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacağını, proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, www.toki.gov.tr ve www.evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alınabileceği, resmi başvuru kanallarının dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar edilmemesini istedi.