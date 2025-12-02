Bunlar da ilginizi çekebilir

TÜRKPATENT, yapılan toplantıyla birlikte sınai mülkiyet farkındalığını artırma, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme ve ülkenin fikri mülkiyet kapasitesini geliştirme hedefini yineledi.

İstişare bölümünde karşılıklı değerlendirmeler yapılırken, toplantının devamında TÜRKPATENT uzmanları tarafından danışma birimi temsilcilerine yönelik bilgilendirme oturumları düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, danışma birimlerinin ülkenin sınai mülkiyet ekosistemi açısından kritik rol oynadığını belirtti. Durak konuşmasında, birimlerin ve temsilcilerinin taşıdığı öneme, Türkiye'de sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmelere, WIPO'nun yayımladığı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'nda Türkiye'nin elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, borsalar ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin yer aldığı toplantıda kurumlar arası iş birliği güçlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) koordinasyonunda düzenlenen Sınai Mülkiyet Danışma Birimleri İstişare Toplantısı, yurt genelinde faaliyet gösteren toplam 315 danışma birimi temsilcisinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki üniversiteler, odalar, borsalar ve kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı çevrimiçi toplantıda, sınai mülkiyet ekosistemine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirildi.

