Mardin Midyat Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Jandarma Binbaşı Yakup Karakaya Mesire Alanı ile vatandaşlara doğayla iç içe yeni bir yaşam merkezi sunmaya hazırlanıyor.

MARDİN(İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan girişimler sonucu Midyat Belediyesi'ne tahsis edilen 47 dönümlük Jandarma Binbaşı Yakup Karakaya Hatıra Ormanı, modern bir mesire alanına dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Veysi Şahin,'Daha yeşil, daha yaşanılabilir bir Midyat için durmadan çalışıyoruz. Mesire alanımız; yürüyüş yolları, piknik alanları, su göleti, çadır kamp alanı, kır kahvesi, oturma alanları, spor kompleksi ve alışveriş noktalarıyla vatandaşlarımıza hizmet verecek.' dedi.

Yapılan çalışmaların, hem çevre düzenlemesi hem de sosyal donatılarıyla ilçeye yeni bir cazibe merkezi kazandıracağını ifade eden Şahin, özellikle yeşil alanların artırılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ YAŞAM ALANI

Başkan Şahin, mesire alanının sadece dinlenme ve piknik alanı olmayacağını, aynı zamanda çocuklara yönelik sosyal projelerin de destekleneceğini söyledi.

'Vatandaşlarımızın aileleriyle doğayla iç içe zaman geçirebilmesi için yeni mesire alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.'

Bu kapsamda Başkan Şahin, belediye tarafından yapımı sürdürülen yeni modern kreşi de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kreşin, çalışan aileler için güvenli bir alternatif sunacağını belirten Şahin, Midyat'ın sosyal altyapısını güçlendirdiklerini kaydetti.

'MİDYAT'A DEĞER KATARAK ŞEHRİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Yeni mesire alanının tamamlanmasıyla birlikte Midyat'ın sosyal hayatına büyük ivme kazandıracağını ifade eden Başkan Şahin, projenin vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

'Midyatlı hemşehrilerimizin gönüllerince dinlenip eğleneceği yeni yaşam alanımız hayırlı olsun. İlçemizi hem sosyal hem çevresel anlamda geleceğe hazırlıyoruz.'

Belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü mesire alanının, önümüzdeki dönemde açılış için hazır hale getirilmesi planlanıyor.