“Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek” vizyonu ile 2016 yılı Temmuz ayında kurulan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) 8’inci yaşını kutluyor.İSTANBUL (İGFA) -130 Kurumsal Üyesinin sağladığı istihdam 60 bini aşan ENSİA, Türk temiz enerji sektörünün en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor.

2022 yılında Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği’nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak kazanan ENSİA, aynı anda üç Avrupa Birliği projesi ve bir Ur-Ge Projesini aynı anda yönetecek uzman kadrolarına sahip bulunuyor.

Geçen 8 yıldaki çalışmaları hakkında bilgi veren ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, derneğin İzmir merkezli olmasına rağmen İstanbul’dan Mersin’e, Adana’dan Malatya’ya kadar Türkiye’nin çok farklı kentlerinden güçlü şirketleri tek çatı altında buluşturduğuna dikkat çekti.

Aralarında benim de yer aldığım bir avuç temiz enerji gönüllüsünün 2016 yılında çıktığı yol, ülkemizin temiz enerjide kaydettiği ivmeye paralel şekilde ilerlediğini kaydeden Kalaycı, ENSİA’nın İzmir Kalkınma Ajansı ile paydaşı olduğu, 2020-2023 yılları arasında Avrupa Birliği’nden 3 milyon Euro hibe desteği almaya hak kazanan Best For Energy projesinin temiz enerji sektörünün veri tabanının oluşturulmasında hayati rol üstlendiğini hatırlattı.

EN BÜYÜK GURURUMUZ: ENSİA GENÇ

Derneğin, kariyer planlarını temiz enerji sektöründe yapmak isteyen mühendis adayı gençlerin buluştuğu “ENSİA Genç” yapılanmasının herkese gurur veren bir büyüklüğe ulaştığını sözlerine ekleyen Kalaycı, “Sektörümüzün en önemli ihtiyacı, çok yetişmiş mühendis ve ara işgücü olarak öne çıkıyor. ENSİA Genç, kamu ve vakıf üniversitelerindeki yapılanmaları ile mühendis adaylarımızın bu yönde kariyer yapmalarına zemin hazırlıyor. Temiz enerji sektörüne ve üyelerine değer yaratan bir STK olmayı odağına alan Yönetim Kurulumuz ve yetkin kadrolarımızla; sektörümüzün sorunlarını, talep ve beklentilerini kamuoyumuz ve karar alıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz. Aynı anda 3 Avrupa Birliği ve bir Ur-Ge projesi yöneten derneğimiz; üyelerimize, sektörümüze ve ülkemize somut değerler yaratan konumunu güçlendirerek sürdürecek. Başta Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız ve Onursal Başkanımız Hüseyin Vatansever olmak üzere, bu güzel yolculukta derneğimize katkı koyan tüm Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.