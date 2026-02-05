Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ocak ayında ihracatını yüzde 2,2 artırarak 3,1 milyar dolara yükseltti. Endüstri, ülke ihracatında yüzde 17,4 pay alarak liderliğini sürdürdü.

BURSA (İGFA) - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 'Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatıyla yıla başlamak endüstrimiz için büyük bir moral kaynağı oldu. İspanya ve İtalya gibi zorlu pazarlarda çift haneli büyüme kaydettik. Türkiye otomotiv sektörü artık sadece üretim üssü değil, aynı zamanda teknolojisi ve kalitesiyle küresel standartları belirleyen stratejik bir ortak' dedi.

Ocak ayında Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 4 artarak 1,3 milyar dolar oldu. Binek otomobillerde ise yüzde 5 düşüşle 904 milyon dolar ihracat kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 0,4 düşüş, 480 milyon dolar; otobüs, minibüs, midibüs yüzde 11 artış, 215 milyon dolar; çekiciler ise yüzde 39 artışla 119 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde Almanya'ya ihracat yüzde 11, İtalya'ya yüzde 24, Polonya'ya yüzde 19, Çekya'ya yüzde 22, Fas'a yüzde 27, Slovenya'ya yüzde 23 artış gösterdi. ABD, İspanya ve Rusya'ya ise ihracatta düşüş görüldü.

Binek otomobil ihracatında önemli artışlar Polonya (yüzde 85), İspanya (yüzde 51) ve Romanya (yüzde 36) yönünde gerçekleşirken, Fransa, Birleşik Krallık ve Portekiz gibi pazarlarda düşüş yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise Almanya (yüzde 25), İtalya (yüzde 43) ve İspanya (yüzde 115) öne çıktı. Çekicilerde Almanya, Polonya ve Fransa'ya üç haneli artış yaşandı.

ALMANYA LİDER, FRANSA GERİLEDİ

Ocak ayında ülke bazında en fazla ihracat yapılan Almanya'ya geçen seneye göre yüzde 6 artışla 490 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa'ya yüzde 5 düşüşle 311 milyon dolar, İspanya'ya ise yüzde 14 artışla 292 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Önemli pazarlardan İtalya, Polonya, Çekya, Fas, Avusturya ve İsveç ihracatta çift haneli artış kaydederken, Birleşik Krallık, Slovenya, ABD, Portekiz, Rusya ve Yunanistan'a ihracat geriledi.

Ocak ayında AB ülkelerine ihracat yüzde 7 artarak 2,28 milyar dolara ulaştı. Afrika ülkelerine ise ihracat yüzde 43 yükseldi. Buna karşılık Diğer Avrupa Ülkeleri (yüzde 17), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (yüzde 21), Orta Doğu (yüzde 38) ve Diğer Amerika ülkelerine (yüzde 39) ihracatta düşüş kaydedildi.