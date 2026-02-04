Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'nda sanayi, lojistik, tarım ve turizm başta olmak üzere 7 ana sektörde iş birliği anlaşması imzalanırken, Ro-Ro seferleri iki ülke ticaretinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu, iki ülkenin ekonomi yönetimini ve iş dünyasını bir araya getirdi. Forumda, ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejik adımlar ve sektörler arası iş birlikleri ele alındı.

TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk heyetinde; Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ve İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer de yer aldı. Bölge temsilcileri, Keşan ve İpsala iş dünyasını uluslararası platformda temsil etti.

RO-RO SEFERLERİ GÜNDEMİN İLK SIRASINDAYDI

Foruma çevrim içi katılan Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk, T.C. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Toplantının öne çıkan başlıkları arasında; ticareti hızlandıracak Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri yer aldı. Lojistik altyapının güçlendirilmesiyle karşılıklı ticaretin ivme kazanması hedefleniyor. Forumun sonunda, TOBB ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında; sanayi ve ticaret, tarım ve balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat başta olmak üzere yedi ana sektörde ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Forum sonrası değerlendirmede bulunan Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Başkanı Necmi Kaymaz ve İpsala TB Başkanı Necmi Sezer, bölge iş dünyasının uluslararası açılımını güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Başkanlar, Keşan ve İpsala'nın geçmişte olduğu gibi bugün de her platformda etkin şekilde temsil edilmeye devam edeceğini ifade etti.