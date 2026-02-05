Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan Toplu İş Sözleşmesini işçilerle kutladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi İnecik Tesislerinde çalışan Çevre Koruma, Veterinerlik, Sıfır Atık, Ulaşım ve Makine İkmal çalışanları ile Mimarsinan Tesislerinde çalışan Temizlik, Ulaşım, Muhtarlık İşleri çalışanlarına tebrik ziyaretinde bulunan Başkan Palancıoğlu, sözleşme kapsamında ücret ve sosyal haklarda yapılan iyileştirmelerin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

'Melikgazi Belediyemiz ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hayırlı, uğurlu olsun. Allah ailenizle birlikte bereketle yaşamayı nasip etsin. Başkan Yardımcılarım, birim müdürlerim yürüttüğümüz bu sürece emek verdiler. Hizmet-İş Sendikası ile Kayseri Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediyeleri olarak uyum içerisinde anlaşma sağladık. Kayseri'miz belediyecilik faaliyetleri açısından Türkiye'nin cenneti. Sizlerin desteğiyle çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Karla mücadele gece gündüz sahadasınız, park bahçelerde kıymetli hizmet veriyorsunuz, ulaşımda ve diğer alanlarda özveri ile çalışıyorsunuz. Melikgazi büyük bir ilçe. Her alanda özveriyle, alın teriyle verdiğiniz emekler için teşekkür ederim.

Cennet ülkemize sıkı sıkıya sarılmamız lazım. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Allah, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hizmet eden büyüklerimizin önünü açsın. Melikgazi Belediyemiz Türkiye'nin en güzel belediyelerinden bir tanesi. Borcu olmayan bir belediyeyiz. Göreve geldiğim günden beri hiç kredi çekmedik. Önümüzdeki hafta faizsiz, fiyat artışı olmadan, %25 peşinat, 36 ay eşit taksit imkanı ile ihale düzenleyeceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çığır açıyoruz. Türkiye'de en çok okul, aile sağlık merkezi, kütüphane, Kur'an Kursu, cami yapan belediyeyiz. 'Fidan değil; ağaç dikiyoruz.' sloganıyla önemli ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hizmet için yeni araçlar alıyoruz. Böylesine değerli hizmetler veren bir belediyeye emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni iş sözleşmenizin sizlere ve ailelerinize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.'