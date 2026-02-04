Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, HİZMET-İŞ Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından belediye işçileriyle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - İşçiler tarafından meşaleler ve 'En büyük başkan bizim başkan' sloganlarıyla karşılanan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ücret ve sosyal haklarda önemli iyileştirmeler yapıldığını ve 52 yevmiye ikramiye müjdesini yineleyerek gönülleri fethetti, belediye çalışanları arasında büyük sevinçle karşılandı.

MEŞALELİ VE COŞKULU KARŞILAMA

Kocasinan Belediyesi atölyesinde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen buluşma, adeta bir bayram havasında geçti. İşçilerin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, sözleşme sürecinin büyük bir uyum ve huzur içerisinde tamamlandığını vurguladı.

'MESAİ ARKADAŞLARIMIZLA AYNI EMANETE HİZMET EDİYORUZ'

Belediye başkanlarının vatandaşın emaneti olan bir görevi yerine getirdiğini, belediye çalışanlarının da aynı emanete hizmet ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarını 'mesai arkadaşı' olarak niteleyerek, 'Vatandaşın bize emanet ettiği bu şehre beraberce hizmet ediyoruz. 'Eşref-i mahlûkat' olan insana hizmet etmenin bilinciyle çalışıyoruz. Bizler bu şehre birlikte hizmet ediyoruz. Hepimiz Kayseri'de yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, daha huzurlu ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz. Biz çalışmazsak, biz üretmezsek bu şehir rahat edemez. Her zaman söylüyorum; belediyeciliğin gecesi gündüzü olmaz, 7/24. Gerekli olan iş neyse onu yapmaz isek, biz çalışmaz isek şehir rahat edemez. Biz üretmezsek şehir rahat bir şekilde yarınlara hazırlanamaz. O yüzden gecesi gündüzü olmayan, bayramı sabahı olmayan, akşamı olmayan bir işi yapan sizleri, hepinizi tek tek yürekten tebrik ediyorum, alınlarınızdan öpüyorum.' diye konuştu.

'İŞ BARIŞI ŞEHRE HUZUR KATAR'

Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde yürütülen sözleşme sürecinin Kayseri'de örnek bir iş barışı oluşturduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Bugün Kocasinan Belediyesi'nde çalışan bir mesai arkadaşımızın sahip olduğu haklar, diğer belediyelerdeki kardeşlerimizle aynıdır. Bu da şehrimize ayrı bir huzur ve güzellik katmaktadır.' dedi.

İŞÇİYE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE: 52 YEVMİYE VE HUKUKİ DESTEK

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların maaşlarında ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, en çok beklenen müjdenin ise 52 yevmiye ikramiye olduğunu açıkladı. Uzun süredir işçilerin talep ettiği 52 yevmiye hakkının bu sözleşme ile hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Helali hoş olsun. Özellikle sözleşme kapsamında sosyal haklara altıncı ay sonunda enflasyon farkı verilmesi ve işçilerin olası hukuki süreçlerde sendika aracılığıyla ücretsiz hukuki destek alabilmesi maddeleri de yer aldı.' Şeklinde konuştu.

Kayseri'ye yapılan her hizmetin şehrin büyümesine ve 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, tüm çalışanlara sağlık, huzur ve bereketli kazançlar dileyerek, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde nice güzel günlerde bir arada olma temennisiyle sözlerini tamamladı.