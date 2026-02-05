Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme işlemlerinde önemli bir kolaylık sağlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın paylaşımına göre, SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme işlemlerinde artık yüzde 10 peşinat şartı uygulanmayacak.

Ayrıca borç ödemeleri, ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi imkanına kavuştu.

Yapılan düzenlemeyle, vatandaşların borç ödemeleri daha kolay ve yönetilebilir hâle gelirken, prim borçlarının taksitlendirilmesi konusunda daha esnek bir sistem getirilmiş oldu.

Bakan Işıkhan, bu adımın vatandaşları destekleme ve ödeme yükünü hafifletme amacı taşıdığını vurguladı.