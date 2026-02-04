Türkiye'nin ihracatta önde gelen birliklerinden Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2026 yılı Ocak ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artırarak 3,2 milyar dolar seviyesine taşıdı. Uludağ Birlikleri, geriye dönük 12 aylık ihracat toplamında ise 43,4 milyar dolar ile Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci genel sekreterlik birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2026 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre UİB'in Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,55 artış göstererek 3 milyar 212 milyon 649 bin dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 12,23 artışla 43 milyar 396 milyon 562 bin dolar oldu.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 'Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizliklere rağmen ihracatçılarımızın kararlılığıyla 2025'i başarıyla tamamladık. Yeni yılda da aynı azimle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi. Çelik, UİB ve bağlı birlikler, Ocak ayındaki ihracat performansıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki gücünü pekiştirirken, ihracatta sürdürülebilir büyümenin de sinyalini verdi.

DİĞER ULUDAĞ BİRLİKLERİ DE İHRACATINI ARTIRDI

OİB (Otomotiv): 2,73 milyar dolar, yıllık toplam 36,89 milyar dolar

UTİB (Tekstil): 100,9 milyon dolar, yıllık toplam 1,22 milyar dolar

UHKİB (Hazırgiyim ve Konfeksiyon): 65,1 milyon dolar, yıllık toplam 853 milyon dolar

UMSMİB (Meyve Sebze Mamulleri): 17,3 milyon dolar, yıllık toplam 287 milyon dolar

UYMSİB (Yaş Meyve Sebze): 14 milyon dolar, yıllık toplam 190 milyon dolar