Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, 'Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, odalar tarafından belirlenen azami fiyat tarifelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'na tabi odaların, üyeleri tarafından üretilen ve esnaf odalarınca tarifeye konu edilen mal ve hizmetlerdeki yetki ve sorumluluklarını netleştirdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle 'Bakanlık' ibaresi açıkça Ticaret Bakanlığı olarak tanımlandı.

TARİFE SÜREÇLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Odaların hazırlayacağı azami fiyat tarifelerinin; Yönetim kurulu teklifi, Meslek komitesi görüşü, Meclis onayı süreçlerinden geçmesi zorunlu hale getirildi. Yönetim kurulu ve meclis için karar süreleri net olarak belirlendi.

SİMİT VE EKMEK TARİFELERİNDE BAKANLIK GÖRÜŞÜ ŞART

Simit ve Türk Gıda Kodeksi kapsamında ekmek tarifelerinin belirlenmesi sürecinde, Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Bakanlığın olumsuz görüş bildirmesi halinde tarife, uzlaşma komisyonuna sevk edilecek.

UZLAŞMA KOMİSYONUNUN YAPISI DEĞİŞTİ

Uzlaşma komisyonu; şehrin en büyük mülki idare amiri veya görevlendireceği yardımcının başkanlığında, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Belediye, İlgili oda ve esnaf odaları birliği temsilcilerinden oluşacak şekilde yeniden düzenlendi. Komisyon, itirazları en geç 15 gün içinde karara bağlayacak.

Tarifeye itiraz edilmesi halinde uzlaşma komisyonu tarifeyi onaylayabilecek ya da reddedebilecek. Ret halinde, ilgili oda ya yeni tarife hazırlayacak ya da ticari davalara bakmakla yetkili mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme kararlarının kesin olacağı hükme bağlandı.

BİLDİRİM SÜRESİ DEĞİŞTİ

Hazırlanan tarifelerin, en geç 10 gün içinde ilgili belediyelere, mülki idare amirliklerine ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğine bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ