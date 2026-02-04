Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu kapsamında Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli temaslara sahne oldu.

Forum kapsamında Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Forum süresince yapılan değerlendirmelerde; Türkiye ile Mısır arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve teknolojik iş birlikleri ele alınırken, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Başkan Akyürek, Artvin Ticaret Borsası'nın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na bilgi verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Artvin Ticaret Borsası'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, yürütülen faaliyetlerin bölgesel ve ulusal ekonomi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.