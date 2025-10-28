Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusu yaparak, her ay 8 adet Altay tankı ve 10 Altuğ zırhlı aracın üretileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne özel üretim limuzun Togg'la geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlilik oranını artırma kararlılığını vurgulayarak, 'Altay tanklarında da hedefimiz, özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır' dedi.

Konuşmasında son dönemde savunma sanayinde atılan adımları anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bundan iki ay önce 47 araçtan oluşan sistemler sistemi ÇELİKKUBBE'yi kahraman ordumuza kazandırmıştık. Aynı şekilde ASELSAN'daki 14 üretim tesisimizin açılışını gerçekleştirmiş, 1,5 milyar dolar yatırım değerine sahip Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini atmıştık' dedi.

'SAVUNMA EKOSİSTEMİMİZE YENİ BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ KAZANDIRIYORUZ'

Savunma sanayinin yerlilik oranını artırmak için yapılan yatırımların Türkiye'yi güçlü bir teknoloji merkezi haline getirdiğini belirten Erdoğan, 'Bugün de BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Araştırma ve geliştirme merkezleriyle, test alanlarıyla, zırh laboratuvarları ve eğitim parkurlarıyla 840 bin metrekarelik bir alana yayılan bu devasa tesiste bin 500'ü aşkın nitelikli personel görev yapacak' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin ileri teknolojiyle donatıldığını vurgulayarak, 'Robotik kaynak sistemlerinden ileri sensör teknolojilerine, simülasyon altyapısından veri analitiğine kadar kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak' ifadelerini kullandı.

'ALTAY VE ALTUĞ ÜRETİMİ BAŞLIYOR'

Yeni tesisle birlikte seri üretim sürecinin hız kazanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, '63 bin metrekare kapalı alana sahip üretim hattımızda, her ay 8 adet ALTAY tankı ile 'muharebe sahasının kalesi' olarak tanımlanan 10 adet ALTUĞ zırhlı aracı imal edilecek' dedi.

Erdoğan, savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefinin altını çizerek, 'Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi, Altay tanklarında da hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır' ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde bin 400'ün üzerinde projelerinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İHA ve SİHA alanında, dünyanın en başarılı ilk 3 ülkesi arasındayız. Halihazırda dünyadaki en büyük 11'inci savunma ihracatçısıyız. 2024 yılında dünya ihracat pazarında yüzde 65'le yerimizi aldık. Yani dünya genelinde satılan her 100 İHA'dan 65'ini biz tedarik ettik; tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. 2025'te bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz' diye konuştu.