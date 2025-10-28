Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 252 kişiye psikososyal destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından ekiplerin sahada faaliyet gösterdiğini ve vatandaşlara destek verildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, depremin ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir ve çevre illerde hissedilen sarsıntıdan etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini İileterek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekiplerinin depremin hemen ardından sahada çalışmalarına başladığını belirtti. Depremden etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmadığını vurgulayan Göktaş, 'Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), VEFA ve Aile Destek Merkezi (ADEM) personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürüyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek veriyor' dedi.

Bakan Göktaş, saha çalışmalarının geniş bir koordinasyonla yürütüldüğünü belirterek, 'Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.