Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu “Osman Gazi”nin 2026’da Karadeniz’de doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağını duyurdu. Osman Gazi, 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanacak.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle “Osman Gazi” adının verildiğini açıkladı.

2026’da Karadeniz’de göreve başlayacak Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğal gaz üretimini 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkararak mevcut kapasiteyi ikiye katlayacak. Bu sayede 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1927380989728219411

Bakan Bayraktar, 29 Mayıs 2025’te, İstanbul’un fethinin 572’nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Osman Gazi’yi Dolmabahçe’den Filyos’a uğurlayacaklarını belirtti.

“Hedef: Enerjide bağımsız Türkiye” diyerek projenin stratejik önemini vurgulayan Bakan Bayraktar, platformun maksimum gaz işleme kapasitesinin 10,5 milyon metreküp, gaz transfer kapasitesinin ise 10 milyon metreküp olduğunu duyurdu.