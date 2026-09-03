İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin belediye başkan vekili seçimi için 5 Eylül'de toplantıya çağrılmasına ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Valilik, toplantı tarihinin herhangi bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaları reddederek, 5 Eylül'ün kanunda öngörülen 10 günlük sürenin son günü olduğunu bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında toplantı tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiğine yönelik iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu iddiaların seçim sürecini manipüle etme amacı taşıdığı ifade edildi.

'KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRE ESAS ALINDI'

Açıklamada, 26 Ağustos 2026 tarihinde yapılan duyuruda, yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini kimin yürüteceğinin kamuoyuna bildirildiği hatırlatıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine atıfta bulunulan açıklamada, belediye başkanlığının boşalması durumunda valinin belediye meclisini on gün içinde toplamasının gerektiği vurgulandı. Başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde belediye meclisinin kendi içinden başkan vekili seçeceği de hatırlatıldı.

TOPLANTI TARİHİ: 5 EYLÜL

Valilik, 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son gününün 5 Eylül 2026 Cumartesi olduğunu belirterek, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan bu tarihte toplanması için çağrı yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemlerin kanunların çizdiği çerçevede sürdürüldüğü ifade edilerek, sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilmesinin hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarına duyulan güven açısından sakıncalı olduğu kaydedildi.