Sakarya'da şehri ikiye ayıran tren raylarını yer altına alacak üzerini ise yeşil bir yaşam alanı haline taşıyacak projede, Adapazarı Gar ile Mithatpaşa arasındaki rayların sökümüne gerçekleştirilen törenle başlandı. Süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye verdiği destekle hızlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor' projesiyle Adapazarı Gar'dan Mithatpaşa İstasyonu kadar olan tren raylarını yer altına alıyor.

Rayların yanı sıra şehrin merkezini ikiye bölen, hayatın akışına ve trafiğe etki eden geçitlerin şehrin gündeminden çıkması için başlatılan proje kapsamında çalışmanın yapılacağı alanda tüm enerji akımı kesildi ve gerçekleştirilen törenle rayların sökümüne başlandı.

ADARAY ve Ada Ekspresi ise Mithatpaşa İstasyonundan hizmet vermeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Gar İstasyonunda gerçekleştirilen ilk sökümün ardından yerel ve ulusal medya temsilcileri, duayen gazeteciler ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakarya adına tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyleyen Başkan Alemdar, 'Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor' projesine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

'Yıllarca şehrimize hizmet eden, milyonlarca insanı birbirine ve farklı şehirlere kavuşturan Gar Meydanı ve demiryolu hattımızın geleceği açısından önemli bir çalışmanın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Geçmişte zaman zaman garımızın şehir dışına taşınması ve şehir içerisindeki rayların kaldırılması konusunda çeşitli tartışmalar yaşandı. Ancak biz bu yaklaşımı hiçbir zaman doğru bulmadık, demiryolunun şehrin dört bir yanını şehir merkeziyle buluşturan önemli bir ulaşım aracı olması gerektiğini ifade ettik.'

'CUMHURBAŞKANIMIZIN PROJEYE OLAN DESTEĞİYLE SÜREÇ HIZLANDI'

'Şimdi şehrimizin gelişmesinde çok önemli katkıları bulunan tarihi demiryolumuzu, çağın şartlarına ve Sakarya'nın değişen şehircilik standartlarına uygun hale getirmek için çalışıyoruz' diyen Başkan Alemdar, şunları kaydetti:

'Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendisine, şehir içerisinde trafik yoğunluğuna neden olan hemzemin geçitlerin bulunduğu demiryolu hattımızı daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirmek istediğimizi ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi. Böylece proje aşamasından çıkarak bugün fiziki çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Şehrimizin dört bir yanından insanlarımızı şehir merkezine ulaştırmayı hedeflediğimiz bu dönemde, bu çalışma bizim için hayati önem taşıyordu. İnşallah bu çalışma, şehrimizin geleceğine çok önemli bir katkı sunacak. Mevcut geçitleri daha güvenli ve modern hale getirirken, hattın üzerindeki alanı da peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrimize yeni bir yaşam aksı olarak kazandıracağız. Şu anda Mithatpaşa'ya kadar gelen trenlerimizi ring seferleriyle şehir merkezine taşıyacağız. Böylece çalışmalar devam ederken vatandaşlarımızın ulaşımında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri de almış olacağız'.

Başkan Alemdar, Karasu'dan 2028 yılında banliyö seferlerini başlatmayı, Pamukova'dan yıl sonuna kadar şehir merkezine ulaşımı güçlendirmeyi ve demiryolu ağımızı Kocaeli sınırına kadar geliştirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

'İlk etapta Söğütlü, Ferizli, Karasu, Geyve, Sapanca ve Pamukova gibi ilçelerimizi şehir merkeziyle güçlü bir demiryolu bağlantısına kavuşturmak istiyoruz.' diyen Başkan Alemdar, 'Ray dönüşümü sonrası oluşacak yeşil koridor, Aziz Duran Parkı'na kadar uzayacak. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü olarak planladığımız alanda yeni hizmet binamız, Şehir Kütüphanemiz, Bilim Merkezimiz ve Şehir Müzemiz ile birlikte yeni bir kültür, eğitim ve hizmet aksını da oluşturmuş olacağız' diye konuştu.