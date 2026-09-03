Körfezray Metro Projesi'nde 6 TBM ile sürdürülen tünel kazılarında 8 bin 278,5 metre ilerleme kaydedilirken, toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 27,64'e ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ulaşım altyapısına yeni soluk kazandıracak ve ulaşımda önemli bir dönüşüm sağlayacak Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında aktif olarak görev yapan 6 Tünel Açma Makinesi (TBM), Tüpraş ile Petkim/Özdilek arasındaki güzergâhta yer altında kazı çalışmalarını sürdürüyor.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 27,64

Tünel kazıları ve istasyonlardaki çalışmalar başta olmak üzere proje kapsamında yürütülen tüm imalatlar, yer altı ve yer üstü çalışmalarla birlikte aralıksız devam ediyor. Toplam 52 bin 280 metre kazı yapılması planlanan projede, bugüne kadar 8 bin 278,5 metre kazı gerçekleştirildi. Böylece projenin toplam tünel kazısının yüzde 15,83'ü tamamlanmış oldu. Çalışmaların toplamında ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 27,64'e ulaştı.

Seka Park - Cumhuriyet İstasyonları arasında çalışan TBM 1 1816,5 metre ilerleme kaydederken TBM 2 Seka Devlet Hastanesi - Seka Park İstasyonları arasında toplam 1138,5 metre, TBM 3 Kuruçeşme - Derince Millet Bahçesi İstasyonları arasında 2223 metre, TBM 4 Seka Devlet Hastanesi - Kuruçeşme İstasyonları arasında 1476 metre, TBM 5 Derince Millet Bahçesi - Derince İstasyonları arasında 1020 metre ve TBM 6 ise Derince Millet Bahçesi - Derince İstasyonları arasında toplam 577,5 metre ilerleme kaydetti.

İSTASYONLAR EŞ ZAMANLI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

Körfezray Projesi'nin 29,1 kilometrelik ilk etabında yer alan 19 istasyondan 17'sinde çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. İstasyonlarda kapama, fore kazık, DSM dolgu ve zemin etüdü uygulamaları devam ederken, Kartepe ve Özdilek İstasyonları'nda ise çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda başlatılması planlanıyor.

KÖRFEZRAY'DA ÇİFT VARDİYALI ÜRETİM MESAİSİ

Körfezray Projesi'nin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması amacıyla çift vardiya sistemiyle çalışmaların sürdürüldüğü Segment Fabrikası'nda üretim hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında tünel imalatlarında kullanılan segment ringlerden bugüne kadar 11 bin 681 adet üretildi. Üretimi tamamlanan segment ringler, sahadaki stok alanlarında özenle muhafaza edilirken, segment üretiminde yüzde 29,20'lik gerçekleşme sağlandı. Proje süresince toplam 40 bin segment ring üretilmesi planlanıyor.