Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Kıyırlı’da inşa ettiği modern taş kırma tesisi, genç mühendis adaylarını ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Kıyırlı’da kurulan ve bölgenin en modern taş kırma ve eleme tesisi olma özelliği taşıyan Taş Kırma ve Eleme Tesisi, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’ne bağlı Genç-İMO üyelerinin teknik gezisine ev sahipliği yaptı.

TEORİDEN PRATİĞE, YERİNDE İNCELEME

İMO Kocaeli Şubesi Genç-İMO üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve teknolojisini yakından tanıma fırsatı buldukları gezide, tesisin üretim süreçlerini detaylı şekilde inceleyip, uzmanlardan bilgi aldı. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gören genç mühendis adayları bu teknik gezide, teorik bilgilerini pratikle birleştirme fırsatı buldu. 63 milyon ton rezervli kalker taşı ocağından çıkarılan taşların son teknoloji konkasör tesislerinde işlenerek çeşitli boyutlarda ayrıştırıldığını öğrenen gençler tesise hem hayran kaldı hem de tam not verdi.

HEM KALİTELİ HEM DE EKONOMİK MALZEME

Genç-İMO üyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Kıyırlı’daki taş ocağından çıkarılan taşların, konkasörle kırılması, eleklerden elenmesi ve depolanması işlemlerini detaylı şekilde gördü. Tesis, yüzde 100 yerli üretim anlayışıyla altyapı projelerine kaliteli ve ekonomik malzeme sağlıyor.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Ziyaret boyunca öğrenciler, sadece üretim tekniklerini değil; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel duyarlılık ve iş güvenliği uygulamalarına da tanıklık etti. Tesiste hava kalitesini koruyan toz bastırma sistemleri ve işçi güvenliği önlemleri dikkat çekti.

UZMAN REHBERLİĞİNDE MESLEKİ VİZYON GELİŞİMİ

Tesis gezisinde Asfalt Üretim ve Laboratuvar Şube Müdürü Güneş Mutman, genç mühendis adaylarına tesisin işleyişi ve Büyükşehir’in altyapıdaki yerli üretim politikaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bu teknik gezi, geleceğin mühendislerine değerli bir mesleki deneyim kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarında sürdürülebilir, çevre dostu ve yerli kaynak kullanımı ilkeleriyle bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor.