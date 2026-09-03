Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda ise 1'i terör örgütü mensubu 575 kişinin yakalandığını açıkladı. Yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 655'e yükselirken, engellenenlerle birlikte toplam sayı 48 bin 507'ye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, insansız hava araçları alanında Türkiye'yi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıyan BAYKAR'ın İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır içinde ve ötesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda geride kalan hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda geride bıraktığımız hafta içerisinde; 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu.: pic.twitter.com/nUHyLusChi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2026

HUDUTLARDA 575 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğine ilişkin verilere göre, son bir haftada sınır hatlarında 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 575 kişi yakalandı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana Türkiye sınırlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 655'e yükseldi. Sınırdan geçişi engellenen bin 123 kişiyle birlikte, yıl içerisinde yakalanan ve geçişi engellenen kişi sayısının toplam 48 bin 507 olduğu bildirildi.

HAKKÂRİ VE VAN'DA 8,5 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Hakkâri ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlık, operasyonlarda toplam 8,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.