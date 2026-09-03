Sakarya tarihi bir gün yaşıyor. Adapazarı Gar ile Mithatpaşa İstasyonu arasındaki rayların sökümüne başlanmasının ardından Başkan Yusuf Alemdar, bir başka tarihi bir gelişmeyi, Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap yıkım ihalesinin tamamlandığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Adapazarı Gar ile Mithatpaşa İstasyonu arasındaki rayların sökülmeye başlamasından sonra tarihi bir gelişme daha yaşandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 27. Yıl dönümünde müjdesini duyurduğu Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1.etap yıkım ihalesi gerçekleştirildi.

SAKARYA İÇİN BİR MİLAT OLACAK

Toplamda 4,67 hektarlık alanda, 109 yapı ve 718 bağımsız bölümde gerçekleştirilecek Tığcılar 1.etap için yıkım ihalesinin tamamlandığını açıklayan Başkan Alemdar, kentsel dönüşümün Sakarya için bir milat olacağını söyledi.

Başkan Yusuf Alemdar, 'Hamdolsun bugün Sakarya'mız adına tarihi bir gün, tarihi anları birlikte yaşıyoruz. Sabah saatlerinde şehrimizin merkezini ikiye bölen tarihi demiryolumuzda rayların sökümüne başladık. Şimdi de şehrimizin geleceği açısından çok önemli bir başka adımı atıyoruz. 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünde müjdesini verdiğimiz Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projemizin 1. etabında yıkım ihalesini bugün gerçekleştirdik. İhalenin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte yıkım çalışmaları başlayacak' dedi.

MAHALLE BAZLI İLK KENTSEL DÖNÜŞÜM

Tığcılar'da hayata geçirilecek dönüşümün, Sakarya'da mahalle bazlı kentsel dönüşümün ilk örneği olacağını ifade eden Alemdar, 'Toplam 4,67 hektarlık alanda gerçekleştireceğimiz dönüşümle Tığcılar'da güvenli, sosyal ve dirençli bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu proje, Sakarya'nın kentsel dönüşüm yolculuğunda önemli bir milat olacak' dedi.