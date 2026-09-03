Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Baykar'ın geliştirdiği savunma sistemleri, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu ve SDG'ye ilişkin iddialar gündeme geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, Baykar'ın yüksek mühendislik kabiliyeti, güçlü Ar-Ge altyapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kapasitesine önemli katkı sunduğu belirtildi.

BAYKAR'IN GELİŞTİRDİĞİ SİSTEMLER SIRALANDI

Açıklamada, Türk savunma sanayisinin millî ve özgün ürünleri arasında yer alan sistemler tek tek paylaşıldı.

Buna göre;

Bayraktar TB2: Tam otonom uçuş ve hassas taarruz kabiliyetiyle 1 milyon 250 bin uçuş saatini geride bıraktı.

AKINCI: Hava görevlerinin yanı sıra denizaltı savunma ve su üstü harbi gibi operasyonları başarıyla yürütebiliyor.

Bayraktar TB3: Kısa pistli gemilerden tam otonom iniş ve kalkış yapabiliyor.

KIZILELMA: Dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı olarak öne çıkıyor.

Bayraktar KALKAN DİHA: Tam otonom dikey iniş ve kalkış kabiliyetine sahip.

KEMANKEŞ 1 ve 2: Yapay zekâ destekli hassas vuruş kabiliyetine sahip mini akıllı seyir füzeleri.

K2 Kamikaze İHA: Sürü otonomisi kabiliyetine sahip.

Mızrak ve Sivrisinek Akıllı Dolanan Mühimmat ile Bayraktar Mini İHA ve yeni nesil insansız sistemler de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ürünler arasında yer aldı.

İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere de değinilerek, İsrail Hükûmeti'nin bölgeyi çatışma alanına dönüştürmek isteyen yayılmacı ve saldırgan tutumunu sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askerî faaliyetlerini sürdürdüğü, Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği ve Kudüs'teki kutsal mekânların tarihî ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerini devam ettirdiği belirtildi.

Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrar için çaba göstermeyi sürdüreceği, uluslararası toplumun da bu tutuma karşı somut ve etkili tedbirler alma sorumluluğu bulunduğu vurgulandı.

İsrail'in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren saldırıları, bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/J80sJOYItU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2026

SDG'YE İLİŞKİN İDDİALAR YALANLANDI

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih sürecinin titizlikle takip edildiği bildirildi.

SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, resmî açıklamalar dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi istendi.