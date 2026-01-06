Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kente kazandırdığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi, açıldığı günden bu yana 51 bin 726 ziyaretçiyi ağırladı.

ORDU (İGFA) - Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Kahraman Sağra Fındık Müzesi, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Fındığın zorlu yolculuğunun materyallerle hikayeleştirildiği Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreci aktarılıyor. Ziyaretçiler her aşamayı bu müzede adım adım görme imkânı bulurken fındık hakkında da detaylı bilgiler edinebiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu müze ile fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

51 BİN 726 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Açıldığı günden bu yana ilgi gören müze, ziyaretçilerini de ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekmeye başladığı alanlardan olan müze 2025 yılında da misafirlerini ağırladı. 2025 yılında 14 bin 550 kişinin ziyaret ettiği bu özel müzeyi toplamda ise 51 bin 726 kişi gezdi.