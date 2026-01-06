Bursa'da Gemlik Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve yeşil alanlardan temizlik hizmetlerine, kaldırım ve yol düzenlemelerinden taş parke uygulamalarına kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz, düzenli ve keyifli alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Yaşam Merkezi Parkı'nda ot ve çim biçme çalışmaları ile yeşil alanların genel düzenlemesi yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla park alanı daha estetik bir görünüme kavuşurken, kullanım açısından da daha konforlu hale getirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde görüntü kirliliği oluşturan alanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yenimahalle Alemdar Caddesi mevkii ile Çukurbahçe bölgesinde yapılan temizlik çalışmalarında evsel atıkların yanı sıra balçık ve çamur birikintileri de toplanarak alanlar tamamen temizlendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ulaşım güvenliğini artırmak ve sokakları daha düzenli hale getirmek amacıyla sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Eşref Dinçer Mahallesi Taflan Sokak ve Madımak Sokak'ta gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarıyla yaya güvenliği güçlendirilirken, sokaklar daha estetik bir görünüme kavuşturuldu. Cihatlı Mahallesi'nde yapılan taş parke çalışmalarıyla ise yol konforu artırılarak vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin her mahallesinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için ekiplerimizle sahada olduğunu belirterek, 'Park ve yeşil alanlarımızdan temizlik hizmetlerine, kaldırım ve yol düzenlemelerinden taş parke çalışmalarına kadar kentimizin ihtiyaç duyduğu her noktada planlı ve programlı bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız, Gemlik'i daha temiz, daha düzenli ve her yönüyle daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' diye konuştu.