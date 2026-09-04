Türkiye'nin hizmet ihracatı 2025'te yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolara yükseldi. Hizmet ithalatı ise yüzde 9,6 artışla 61,9 milyar dolar oldu. İhracatta seyahat, ithalatta ise taşımacılık hizmetleri ilk sırada yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre hizmet ihracatı, 2024'te 117,3 milyar dolar iken 2025'te yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolara çıktı. Hizmet ithalatı da aynı dönemde yüzde 9,6 artışla 56,4 milyar dolardan 61,9 milyar dolara yükseldi.

İHRACATTA SEYAHAT HİZMETLERİ ZİRVEDE

Hizmet ihracatında en büyük payı yüzde 48,1 ile seyahat hizmetleri oluşturdu. Taşımacılık hizmetleri yüzde 34,1 payla ikinci sırada, diğer iş hizmetleri ise yüzde 6,3 payla üçüncü sırada yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2025'te yüzde 3,5 artarak 42 milyar 571 milyon dolara ulaştı. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı ise yüzde 25,3 artışla 6 milyar 724 milyon dolara yükseldi.

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK İLK SIRADA

Hizmet ithalatında yüzde 32,0 payla taşımacılık ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile diğer iş hizmetleri ve yüzde 14,5 ile seyahat hizmetleri izledi.

AB İLE HİZMET TİCARETİ ÖNE ÇIKTI

Seyahat hizmetleri hariç tutulduğunda Türkiye'nin hizmet ticaretinde en büyük pay Avrupa Birliği ülkelerine ait oldu. 2025'te AB ülkelerine 25 milyar 330 milyon dolarlık hizmet ihracatı yapılırken, bu ülkelerden 24 milyar 733 milyon dolarlık hizmet ithal edildi. Hizmet ihracatında ülkeler bazında ABD 8 milyar 338 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi Almanya ve Birleşik Krallık takip etti.

Hizmet ithalatında ise İrlanda 6 milyar 667 milyon dolarla ilk sırada bulunurken, Birleşik Krallık ve ABD sıralamada İrlanda'yı izledi.