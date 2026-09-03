Eylül ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentilerine bir yenisi daha eklendi. Motorine bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen 8,24 liralık rekor zammın ardından, benzin fiyatlarında da artış gündeme geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tüpraş fiyat formülasyonu üzerinden yapılan hesaplamalarda benzinin litre fiyatı için KDV dahil 3,29 liralık artış hesaplandı.

Dağıtım ve pompa fiyatlandırmasının ardından sürücülere yansıyacak zam miktarının ise litre başına 2,47 lira olması bekleniyor.

ZAM 4 EYLÜL'DE POMPAYA YANSIYABİLİR

Beklentinin gerçekleşmesi halinde, 2,47 liralık benzin zammının 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki yeni artışın, taşımacılıktan gıda fiyatlarına kadar birçok alanda maliyet baskısını artırması bekleniyor.

An itibariyle akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları ortalama şöyle: