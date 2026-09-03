Bu prestijli ödül, Formerra'yı 30 binden fazla iş ortağının yer aldığı küresel tedarik zinciri ağındaki en başarılı birkaç şirket arasına yerleştirdi.

ACCESS Newswire / ROMEOVILLE, ILLINOIS (İGFA) - Performans malzemeleri dağıtımında lider konumda olan Formerra, Ohio eyaletinin Beachwood kentinde 27 Ağustos Perşembe günü düzenlenen Eaton 2026 Küresel Tedarikçi Konferansı ve Mükemmellik Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü. Formerra, Eaton'ın dünya genelindeki 30.000'i aşkın tedarikçisi arasından sıyrılarak bu özel ödülü almaya hak kazanan yalnızca 30 şirketten biri oldu.

Eaton, Tedarikçi Mükemmellik Ödülü'nü üstün performans, inovasyon ve büyümeye sağladığı katkılarla beklentileri aşan iş ortaklarına takdim etmektedir. Kuzey Amerika'da 15 yılı aşkın bir süre önce başlayan bu stratejik ortaklık; günümüzde Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu da kapsayacak şekilde genişlemiş durumdadır.

Formerra, Eaton'ın bölgedeki büyüme hedeflerini desteklemek adına son olarak Dubai'de özel lojistik ve depolama tesisleri kurmuştur.

Eaton'ın dinamik taleplerine yanıt vererek hizmet alanını polimer dağıtımının ötesine taşıyan Formerra; artık termoset malzemeler, bitmiş ürün dağıtımı, tedarik zinciri optimizasyonu, küresel lojistik ve teknik uygulama desteği alanlarında da kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Ödüle ilişkin açıklamalarda bulunan Formerra CEO'su Tom Kelly, 'Eaton'ın tedarik zinciri ortakları için çıtayı oldukça yüksek tuttuğunu belirterek bu ödülün, ekiplerinin üç kıtada her gün sergilediği kararlı çalışmanın bir yansıması olduğunu ifade etti. Çalışanlarının, Eaton'ın operasyonel işleyişini derinlemesine kavrayarak ihtiyaçları önceden öngördüğünü ve sorunları daha üretim hattına ulaşmadan çözerek bu başarıyı hak ettiğini vurguladı.

Formerra ve Eaton arasındaki bu köklü ilişki; küresel büyüme adımları doğrultusunda tedarik esnekliğinin artırılması, tedarik zinciri risklerinin azaltılması, satıcı konsolidasyonu ve operasyonel verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması gibi kritik avantajlar sağlamaya devam ediyor.,' dedi.

Öne Çıkan Detaylar:

Formerra, Eaton'ın yıllık tedarikçi konferansında Tedarikçi Mükemmellik Ödülü'nü aldı.

Şirket, dünya çapındaki 30.000'den fazla tedarikçi arasından ödüllendirilen 30 isimden biri oldu.

Formerra; Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da Eaton'ın öncelikli plastik dağıtım ortağı olarak hizmet veriyor.

Eaton'ın bölgesel operasyonlarını desteklemek amacıyla Dubai'de yeni depolama altyapısı kuruldu.

Sağlanan destekler; polimer dağıtımından termoset malzemelere, tedarik zinciri optimizasyonundan küresel lojistiğe kadar geniş bir yelpazeye ulaştı.

FORMERRA HAKKINDA

Formerra, dünyanın önde gelen polimer üreticilerini; sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarlarındaki binlerce orijinal ekipman üreticisi (OEM) ve marka sahibiyle buluşturan lider bir mühendislik malzemeleri distribütörüdür. Teknik ve ticari uzmanlığından güç alan şirket; derin ürün portföyü, güçlü tedarik zinciri, sektörel bilgi birikimi, hizmet anlayışı, öncü e-ticaret yetkinlikleri ve yenilikçi yaklaşımıyla benzersiz bir kombinasyon sunmaktadır. Formerra'nın deneyimli ekibi, birden fazla sektördeki müşterilerinin ürünleri yeni ve daha iyi yollarla tasarlamasına, seçmesine, işlemesine ve geliştirmesine yardımcı olarak performans, verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirliğin artmasını sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için www.formerra.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK: Formerra