İSTANBUL (İGFA) - Bir mağazanın, restoranın, banka şubesinin ya da sağlık kuruluşunun müşterileriyle ilk temas noktası artık yalnızca fiziksel mağazası değil. Tüketiciler bir işletmeye gitmeden önce konumunu, çalışma saatlerini, iletişim bilgilerini ve kullanıcı yorumlarını çoğu zaman dijital haritalar üzerinden kontrol ediyor. Bu nedenle haritalarda yer alan yanlış veya güncel olmayan bir bilgi, işletmeler açısından yalnızca bir görünürlük sorunu değil, doğrudan müşteri kaybına dönüşebiliyor.

Tam da bu değişen ihtiyaca odaklanan Truemap, Boğaziçi Teknopark ekosisteminde geliştirdiği teknolojiyle markaların dijital lokasyonlarını yönetmelerini kolaylaştırıyor. Kuruluşundan bu yana geçen 18 ayda Yapı Kredi, ING, TEB, KFC, DHL eCommerce, Acıbadem ve Memorial'ın da aralarında bulunduğu 50'den fazla markaya ulaşan girişim, binlerce lokasyonun dijital haritalardaki bilgilerinin yönetimini tek merkezde topluyor.

16'dan fazla platformda tek merkezden yönetim

Truemap'in geliştirdiği myTruemap platformu, Google Haritalar, Yandex Haritalar, Yandex Navigasyon, Apple Haritalar ve Meta'nın da aralarında bulunduğu 16'dan fazla platformla entegre çalışıyor. Böylece yüzlerce hatta binlerce şubeye sahip markaların farklı platformlardaki konum, adres, çalışma saatleri ve diğer işletme bilgilerinin ayrı ayrı takip edilmesi yerine tek merkezden yönetilebilmesi sağlanıyor.

Platform, yalnızca bilgilerin güncellenmesine değil, lokasyonların dijital görünürlüğünün ve doğruluğunun takip edilmesine de odaklanıyor. Yapay zeka destekli altyapı; işletme bilgilerinin kontrol edilmesi, müşteri yorumlarının yönetilmesi ve lokasyon performansının analiz edilmesi gibi süreçlerde markalara destek oluyor.

Yapay zeka, haritalardaki görünürlüğün de parçası oluyor

Yapay zekâ destekli arama deneyiminin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte işletmelerin dijital dünyadaki görünürlüğü de yeni bir boyut kazanıyor. Tüketicilerin yalnızca klasik arama motorlarında değil, yapay zeka destekli araçlarda da işletme ve hizmet önerileri aramaya başlaması, markaların dijital bilgilerinin doğru, güncel ve tutarlı olmasını daha önemli hale getiriyor. Truemap bu dönüşümün, işletmelerin dijital lokasyon verilerinin yönetiminden geçtiğine dikkat çekiyor. Girişimin yapay zeka destekli altyapısı, farklı platformlarda yer alan bilgilerin tutarlılığını takip ederken markaların lokasyon bazında dijital performanslarını da ölçebiliyor.

Boğaziçi Teknopark ekosisteminden global hedefe

Truemap'in büyüme hikayesi, Türkiye'de gelişen teknoloji girişimciliği ekosisteminin de dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Boğaziçi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişim, kısa sürede bankacılıktan sağlığa, perakendeden lojistiğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren markalarla çalışmaya başladı.

Truemap, Türkiye'de oluşturduğu müşteri ve teknoloji altyapısını önümüzdeki dönemde uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor. Girişimin 2027 yılı sonuna kadar 100 bin lokasyonu yönetme hedefi bulunurken, uzun vadeli hedefi ise Türkiye'den çıkan, dijital lokasyon yönetimi alanında küresel ölçekte rekabet eden yeni nesil bir teknoloji şirketi olmak.

Truemap Kurucu Ortağı Serhan Ok, markaların tüketiciyle kurduğu ilk temasın giderek dijital ortama taşındığına dikkat çekerek, 'İnsanlar artık bir işletmeyi yalnızca kapısından değil, haritasındaki profilinden de tanıyor. Bu nedenle markaların dijital haritalardaki varlığı yeni bir vitrin haline geliyor. Biz de markaların yüzlerce lokasyondaki bu yeni vitrinini, farklı platformlarda doğru, güncel ve görünür tutmalarını sağlıyoruz. Boğaziçi Teknopark ekosisteminde geliştirdiğimiz bu teknolojiyle Türkiye'de başladığımız yolculuğu global pazarlara taşımayı hedefliyoruz' dedi.

Kurucu Ortak Semih Yıldırım ise dijital haritalardaki bilgilerin sürekli değiştiğini belirterek, 'Haritalarda yer alan bir adres, çalışma saati veya konum bilgisindeki küçük bir hata bile tüketicinin yanlış yönlendirilmesine neden olabiliyor. Truemap olarak bu değişimleri takip ediyor, hatalı bilgilerin düzeltilmesine ve markaların farklı platformlarda tutarlı bir dijital varlığa sahip olmasına yardımcı oluyoruz. Yapay zekâ destekli arama deneyiminin yaygınlaşmasıyla birlikte doğru ve güvenilir lokasyon verisinin önemi daha da artacak' ifadelerini kullandı.

Hedef 2027'de 100 bin lokasyon

Kurumsal dijital lokasyon yönetimi alanında Türkiye'den global pazara açılmayı hedefleyen Truemap, büyüme planları doğrultusunda 2027 yılı sonuna kadar 100 bin lokasyonu yönetmeyi hedefliyor. Girişim, farklı sektörlerdeki zincir markaların yanı sıra banka şubeleri ve ATM ağları, akaryakıt istasyonları, oteller ve kamu hizmet noktaları gibi geniş bir lokasyon ekosistemine ulaşmayı planlıyor.

Boğaziçi Teknopark çatısı altında geliştirdiği teknolojiyle markaların dijital dünyadaki 'yeni vitrini' olan haritaları daha doğru, görünür ve güvenilir hale getirmeyi amaçlayan Truemap, Türkiye'den doğan teknoloji girişimlerinin global ölçekte rekabet edebileceği yeni alanlardan birine odaklanıyor.