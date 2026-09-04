Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) arasında 'Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ERÜ Enstitü Müdürleri ile Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite- sanayi iş birliği ve lisansüstü eğitimin önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti; 'İmzaladığımız iş birliği protokolü Erciyes Üniversitesi olarak Sanayi Odamızla birlikte lisansüstü iş birliği ve üniversite sanayi iş birliği süreçleri açısından son derece önemli. Çünkü sanayiden lisansüstü çalışmalar için üniversitemizde yer alan mühendislerin sanayimiz ile sanayideki problemlere yönelik tez konularını belirlerken buna odak olarak gidecek olmamız önemli. Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Büyüksimitci'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum'

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de konuşmasında Kayseri Sanayisinin sürekli rekabet içerisinde olduğunu belirterek, KAYSO'ya verdikleri desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür etti.

İmzalanan iş birliği protokolü ile sanayicilerin lisansüstü çalışmalarda yer almasının Kayseri sanayisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, üniversite sanayi iş birliği kapsamında ERÜ ile her zaman koordinatörlü çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Başkan Mehmet Büyüksimitci tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

Protokol kapsamında; KAYSO personeli ile odaya kayıtlı üye firmaların çalışanlarının ERÜ'nün vermiş olduğu lisansüstü eğitimlerden yararlandırılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlanacak.