TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Eylül'deki motorin zammının tüm maliyetleri artırarak enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti. Vergi yükünün azaltılmasını ve acilen eşel mobil sistemine geçilmesini talep etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorin fiyatlarındaki artışın taşımadan üretime, gıdadan hizmet sektörüne kadar tüm maliyetleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Palandöken, 1 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,60 lira zam yansıdığını hatırlatarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin iğneden ipliğe her şeyi etkilediğini belirtti.

'EN ÖNEMLİ GİDER KALEMLERİNDEN BİRİ AKARYAKIT'

Özellikle ticari araç kullanan esnaf için akaryakıtın en önemli gider kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Palandöken, maliyetlerdeki artışın ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasının enflasyonu yeniden körükleme riski taşıdığını ifade etti. Palandöken, mevcut kademeli takvime göre motorinde ÖTV'nin Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta ise 12 lira olacağının öngörüldüğünü, bunun da esnaf üzerindeki baskıyı artıracağını dile getirdi.

'EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇİLMELİ'

Akaryakıt üzerindeki vergi yükünün vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkileyeceğini söyleyen Palandöken, enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınabilmesi için akaryakıtta acilen eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini savundu.

Palandöken, vergi yükünün makul seviyelere çekilmesiyle hem esnafın hem de vatandaşın rahatlatılması gerektiğini belirtti.

AKARYAKIT ZAMLARI A'DAN Z'YE HER ŞEYİ OLUMSUZ ETKİLER



1 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,60 liralık artış yansıdı. Mevcut kademeli takvime göre motorinde ÖTV'nin Ekimde 6 TL, Kasımda 9 TL, Aralıkta 12 TL olacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki her: pic.twitter.com/qb2EYVL8Y6 — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) September 3, 2026