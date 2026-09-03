Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa'daki sektör kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan iş birliğini, İzmir, Aydın ve Manisa'da düzenlenen kapsamlı bir programla güçlendirdi.

İZMİR (İGFA) - Brüksel merkezli FRUCOM, Almanya'dan Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. ve Hollanda'dan Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV) yöneticileri, EİB'nin davetiyle 29 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye'de ağırlandı.

Programda üretim sahasından araştırma kurumlarına, ihracatçı işletmelerden Avrupa'daki karar alma süreçlerine uzanan zincirin tüm aşamaları ele alındı.

ÜRETİM, ARAŞTIRMA VE İHRACAT SAHADA İNCELENDİ

Avrupalı heyet, Türk kuru meyve sektörünü bahçeden laboratuvara, işleme tesislerinden ihracata kadar yerinde görme fırsatı buldu. Aydın etabında kuru incir üretici bahçeleri ile işleme ve ihracat tesisleri ziyaret edildi. Sarılop kuru incirin yetiştiği ekolojik koşullar, hasat ve kurutma süreçleri, ürün kabulü, sınıflandırma, kalite kontrol ve ihracata hazırlık aşamaları anlatıldı.

İncir Araştırma Enstitüsü'nde ise verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ile gıda güvenliğini güçlendirmeye dönük teknik süreçler aktarılırken, İzmir'deki Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ziyaretinde de bitki sağlığı, zararlılarla mücadele ve ürün güvenilirliği alanındaki çalışmalar incelendi.

EİB'DE SEKTÖR TOPLANTISI YAPILDI

Programın önemli başlıklarından biri, Ege İhracatçı Birlikleri'nde sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantıda Avrupa kuru meyve pazarındaki gelişmeler, ithalatçı ve perakende sektörünün beklentileri, sürdürülebilirlik talepleri ve AB mevzuatındaki güncel düzenlemeler ele alındı. Türk kuru kayısısı, kuru inciri ve çekirdeksiz kuru üzümünün Avrupa pazarındaki konumu da kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay, Avrupa'nın Türk kuru meyve sektörü açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, üretimden uluslararası mevzuata kadar bütüncül bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Gabay, 'Üreticimizle sahada kalite ve gıda güvenliğini geliştiriyor, araştırma kurumlarımızla bilimsel altyapımızı güçlendiriyor, ihracatçılarımızla da uluslararası pazarların beklentilerine hazırlanıyoruz' dedi.

Türk kuru meyvesinin dünya pazarındaki güçlü konumunun köklü üretim kültürü ve güçlü teknik altyapıya dayandığını vurgulayan Gabay, Avrupalı paydaşlara üretimden ihracata tüm sürecin yerinde gösterildiğini ifade etti.

Toplantılarda AB'de yürürlüğe giren ve gündemdeki düzenlemelerin sektöre etkileri de değerlendirildi. Gabay, gıda güvenliğinden taviz verilemeyeceğini ancak düzenlemelerin bilimsel temelli ve uygulanabilir olması gerektiğini söyledi.

Üretim planlaması ve tedarik zincirinin yeni kurallara uyumu için yeterli geçiş sürelerinin önemine dikkat çekildi.

Manisa'da çekirdeksiz kuru üzüm zincirinin de incelendiği programda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ziyaret edilerek Ar-Ge çalışmaları, laboratuvar altyapısı ve gıda teknolojilerine ilişkin bilgiler alındı. Ardından bağ, sergi alanı ve kuru üzüm işleme tesislerinde hasat, kurutma, kalite kontrol ve pazarlama süreçleri yerinde değerlendirildi.

Program sonunda, Avrupalı paydaşların Türkiye'de edindikleri bilgi ve değerlendirmeleri kendi ülkelerindeki ilgili kuruluşlarla paylaşacakları, teknik diyaloğun sürdürülmesi ve ortak girişimlerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.