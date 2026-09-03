Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dönemsel eğitim fiyat artışları ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyondaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Temel mal enflasyonunun yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ifade eden Şimşek, yıllık kira enflasyonunun da son 46 ayın en düşük düzeyine indiğini kaydetti.

'KALICI FİYAT İSTİKRARI HEDEFİMİZ SÜRÜYOR'

Küresel fiyat şoklarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamaya yönelik adımlar attıklarını vurgulayan Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda yapısal politikaların da sürdürüldüğünü söyledi.

Şimşek'in paylaşımı, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede dezenflasyon sürecinin devam ettiğine yönelik mesajı olarak değerlendirildi.