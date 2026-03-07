Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; sürdürülebilir kalkınmanın anahtarının kadınların ekonomik sisteme tam entegrasyonu olduğunu vurguladı. Gülsoy, 'Güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye demektir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kadının toplumdaki birleştirici gücüne ve ekonomik hayattaki stratejik önemine değinen Başkan Gülsoy, şu ifadelere yer verdi: 'Kadın, sadece ailenin temeli değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve ekonomik gelişimin en güçlü aktörüdür. Bugün küresel ticaretin kuralları yeniden yazılırken, ülkemizin bu yeni dönemde rekabet gücünü artırmasının yolu, kadınlarımızın potansiyelini her alanda harekete geçirmekten geçiyor. İş dünyasında daha fazla kadın girişimciye, daha fazla kadın yöneticiye ve daha fazla kadın emeğine ihtiyacımız var. Kadınlarımızın ticaretteki varlığı, sadece istatistiksel bir artış değil; aynı zamanda iş dünyasına nezaket, titizlik ve farklı bir vizyon katmaktır.'

Kayseri'deki kurumsal çalışmalara dikkat çeken Başkan Gülsoy, 'TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Tuğba İlgü ve yönetiminin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kadınlarımıza rol model olan kurul üyelerimiz, Kayseri'nin girişimcilik çıtasını her geçen gün yukarı taşıyor. Onların azmi ve çalışma disiplini, sadece iş dünyasında değil, sosyal yaşamda da kadınlarımıza ilham kaynağı olmaktadır.'

'GELECEĞE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM, KADINA VERİLEN DESTEKTİR'

Başkan Gülsoy, fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek açıklamalarını şöyle sürdürdü: 'Sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, kadınlarımızı ekonomik sistemin dışına iten her türlü engeli el birliğiyle aşmalıyız. Kadınlara sunulan her eğitim, sağlanan her teşvik ve açılan her istihdam alanı, aslında Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler, kadın girişimcilerimizin önünü açmaya, onların projelerini desteklemeye ve iş hayatında hak ettikleri konuma gelmeleri için her türlü imkanı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.'

'FEDAKARLIĞIN VE AZMİN SİMGESİ KADINLARIMIZ'

Kadınların toplumun her kesiminde gördüğü değerin artması gerektiğini belirten Gülsoy; 'Emeğiyle dünyayı güzelleştiren, azmiyle engelleri aşan ve fedakarlığıyla hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, hayatın her alanında başarıyla var olan tüm kadınlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.' ifadelerini kullandı.