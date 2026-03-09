Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmalara ilişkin yaptığı açıklamada, güçlü temellere sahip ekonomilerin bu tür şokları hızla atlatabileceğini belirterek sürecin rasyonel değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, mevcut gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel ölçekte enerji fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, geçmiş deneyimlerin bu tür şokların kalıcı olmadığını gösterdiğini belirtti. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamaların da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ettiğini kaydeden Şimşek, temelleri güçlü olan ekonomilerin bu tür dalgalanmalar karşısında hızlı bir şekilde dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/2030885605530296666

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Şimşek, vatandaşların, yatırımcıların ve firmaların süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesinin önem taşıdığını ifade etti.