Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, sanayi bölgelerinde afetlere hazırlık ve iş sürekliliği çalışmalarını kritik hale getiriyor. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bu konu yeniden gündeme gelirken, GEBKİM OSB arama kurtarma kapasitesi, Acil Müdahale Yazılımı ve RESMAS iş sürekliliği projeleriyle afet hazırlığında öne çıkan örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, afetlere hazırlığın yalnızca bireyler için değil üretim ve sanayi için de kritik bir zorunluluk olduğunu ortaya koyuyor. 1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat 2023 depremleri, özellikle sanayi bölgelerinde risk azaltma ve iş sürekliliği çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. 1-7 Mart Deprem Haftası'nda bu konu yeniden tartışılırken, Türkiye'nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM OSB, arama kurtarma kapasitesi, afet hazırlık altyapısı ve eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Acil Müdahale Yazılımı, Kocaeli İRAP kapsamındaki risk azaltma çalışmaları ve AB ile AFAD eş finansmanlı RESMAR İş Sürekliliği Projesi'nde pilot OSB'lerden biri olması ise GEBKİM'i sanayide afetlere hazırlık konusunda öne çıkan örneklerden biri haline getiriyor.

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alan bir coğrafyada bulunması, deprem gerçeğini yalnızca bireyler için değil aynı zamanda üretim, sanayi ve ekonomik sistem için de kaçınılmaz bir gerçek haline getiriyor. 1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremler, afetlere hazırlığın yalnızca kamu kurumlarının değil, sanayi bölgeleri ve üretim tesislerinin de sorumluluk alanına girdiğini açık biçimde ortaya koydu.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bu gerçek yeniden gündeme gelirken, Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM, arama kurtarma kapasitesi, afet müdahale ekipmanları, eğitim programları ve uluslararası iş sürekliliği projeleriyle sanayide afetlere hazırlık konusunda dikkat çeken çalışmalar yürütüyor. GEBKİM'in hayata geçirdiği bu projeler, sanayi altyapısının yalnızca üretim ve ekonomik faaliyetler için değil, aynı zamanda afetlere karşı dirençli bir sanayi ekosistemi oluşturmak açısından da kritik bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Arama Kurtarma Ekibi ve Afet Ekipmanları Hazır

Sanayi üretiminin sürdürülebilirliği ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla GEBKİM OSB'de afet hazırlıkları uzun süredir sistemli şekilde yürütülüyor. Olası deprem ve afet senaryolarına hızlı müdahale edebilmek için bölgede 27 kişilik Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekibi oluşturulurken, afet durumlarında kullanılmak üzere özel ekipmanlarla donatılmış deprem konteynerleri de kuruldu. Bu konteynerlerde enkaz altı arama cihazlarından termal kameralara, sismik akustik dinleme sistemlerinden kırıcı ve kesici ekipmanlara kadar birçok teknik donanım yer alıyor. Jeneratörler, aydınlatma sistemleri ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan çeşitli ekipmanlar da bu altyapının bir parçasını oluşturuyor.

Bölgede ayrıca acil müdahale ve barınma çadırları ile kimyasal arınma çadırları hazır tutulurken, itfaiye arama kurtarma araçları, iş makineleri ve çeşitli lojistik ekipmanlar da afet senaryolarına karşı hazır bulunduruluyor. Bu altyapı sayesinde afet sonrası müdahale kapasitesinin hızlı ve koordineli biçimde devreye alınması hedefleniyor.

Acil Müdahale Yazılımı ile Sanayide Afet Bilinci Artıyor

Afetlere hazırlık yalnızca ekipman ve fiziki altyapıyla sınırlı kalmıyor. İnsan kaynağının bilinçlendirilmesi de bu sürecin en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Bu doğrultuda GEBKİM OSB'de faaliyet gösteren firmalara yönelik düzenli olarak eğitim programları, seminerler ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ilk kez GEBKİM OSB'de hayata geçirilen Acil Müdahale Yazılımı kapsamında bugüne kadar yaklaşık iki bin kişiye afet ve acil durum eğitimleri verildi. Bu eğitimlerle çalışanların deprem ve diğer afet durumlarında doğru hareket edebilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Sanayi tesislerinde çalışan personelin afet anında doğru davranış biçimlerini bilmesi, hem can güvenliği hem de üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.