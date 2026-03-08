Ticaret Bakanlığı, Romanya menşeli boru bağlantı parçaları ithalatının mevcut anti-damping önlemlerini etkisiz kıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre soruşturma, Çin menşeli ürünlere uygulanan önlemlerin Romanya üzerinden aşılması ihtimali üzerine açıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, demir veya çelikten boru bağlantı parçalarının ithalatına yönelik yeni bir soruşturma başlattı. 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2026/5)' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre soruşturma, Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine başlatıldı. Başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünlere karşı uygulanan anti-damping önlemlerinin Romanya menşeli veya Romanya üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, gümrük tarife pozisyonu 7307.19 altında yer alan 'diğerleri' olarak tanımlanan boru bağlantı parçalarının Romanya menşeli veya çıkışlı ithalatı incelenecek.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatında son yıllarda önemli artış yaşandığı tespit edildi.

Türkiye'nin toplam ithalatı 2023 yılında 6 bin 444 ton seviyesindeyken, 2024'te 7 bin 741 tona, 2025'te ise 9 bin 146 tona yükseldi.

Aynı dönemde Romanya'dan yapılan ithalatın da dikkat çekici şekilde arttığı görüldü. 2023 yılında 79 ton olan ithalatın 2024'te 283 tona, 2025'te ise 1.419 tona çıktığı belirlendi. Böylece Romanya'nın toplam ithalattaki payı yüzde 1'den yüzde 16'ya yükseldi. Uluslararası ticaret verilerine göre ise Romanya'nın söz konusu ürünü büyük ölçüde Çin'den ithal ettiği ve ardından ihracat yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin de Romanya'nın bu üründeki ihracatında son yıllarda en büyük pazar haline geldiği belirtildi.

Bu bulgular doğrultusunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, mevcut anti-damping önlemlerinin etkisiz kılınıp kılınmadığını incelemek üzere soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Soruşturma kapsamında yerli üreticiler, ithalatçılar, yabancı üretici ve ihracatçılar ile ilgili kurum ve kuruluşlar görüş ve bilgi sunabilecek. Tarafların soru formlarını tebliğin yayımlanmasından itibaren 37 gün içinde Bakanlığa iletmeleri gerekiyor. Bakanlık, soruşturma sürecinde gerekli görülmesi halinde geçici önlem uygulanabileceğini ve ithalatın teminata bağlanabileceğini de bildirdi. Soruşturmanın sonucuna göre kesin önlemlerin geriye dönük uygulanması da mümkün olabilecek.