Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2025 yılının Şubat ayında 3 bin 250 adet ürün satışıyla kadın kooperatiflerine toplam 630 bin 271 lira gelir sağladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kadınların üretime katılımını artırmak ve el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açılan mağaza, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle yola çıktı.

Bugün mağazada 41 kadın kooperatifinin ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı raf alanı tahsis edilirken, ürünler üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor.

Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da mağazada yer alıyor.