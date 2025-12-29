Emlak piyasasında sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek için hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) genişletiliyor. YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, 1 Şubat 2026'dan itibaren satılık konut, arsa ve işyeri ilanlarında yetki doğrulamasının zorunlu olacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) -Emlakçıların yetki belgesi olmadan artık ilan giremeyeceğini belirten İlici, 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin kapsamı genişletildi. 1 Şubat 2026'dan itibaren satılık konut, arsa ve işyeri ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu olacak. Emlakçılar, taşınmaz sahibinden e-Devlet üzerinden yetki almadan ilan girişi yapamayacak. Daha önce kimlik doğrulamasıyla devreye alınan sistem, artık satılık taşınmaz ilanlarında da yetki doğrulamasını zorunlu kılıyor' diye konuştu.

EİDS'in kapsamının aşamalı olarak genişletildiğini bildiren YAPİDER Başkanı İlici, şunları söyledi : 'İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. Sistemin ikinci adımı olan yetki doğrulama uygulaması ise önce 1 Ocak'ta kiralık taşınmazlar, ardından 7 Nisan'da satılık işyeri ilanları için zorunlu hale getirildi.

Şimdi yeni düzenleme ile satılık konutlar da yetki doğrulaması kapsamına dahil edildi. Buna göre, 1 Şubat 2026'dan itibaren konut, arsa ve işyeri dahil tüm satılık taşınmaz ilanları, yetkilendirme yapılmadan yayınlanamayacak.'

BİREYSEL İLANLAR UYGULAMA DIŞINDA

Bireysel ilan girişi yapacak vatandaşlar için ayrıca bir yetki doğrulaması aranmayacağını söyleyen İlici, ancak bu ilanların yalnızca taşınmazın sahibi, malik eşi ya da birinci ve ikinci derece akrabaları tarafından, kimlik doğrulamasıyla verilebileceğini bildirdi.

YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, emlak ofisi aracılığıyla yapılacak satışlarda yetki doğrulamasının zorunlu olacağını, taşınmaz sahibinin, emlak ofisiyle yetkilendirme sözleşmesi imzaladıktan sonra e-Devlet üzerinden EİDS sistemine girerek ilgili emlak ofisine ilan verme yetkisi tanımlayabileceğini dile getirdi.

Bugüne değin, sahte, mükerrer veya yanlış malik bilgileriyle yayımlanan binlerce ilanın, fiyat spekülasyonlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığını hatırlatan İlici, 'Satılık konutların da EİDS'ye dahil edilmesiyle yanıltıcı ilanların önüne geçilecek' dedi.

İlici, açıklamasının sonunda kayıt dışı çalışanların sektöre zarar verdiğini de söyleyerek, Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi'ne (TTBS) kayıtlı olmayan çok sayıda kişinin haksız rekabete yol açtığını, bu yüzden kayıt dışı ve yetki belgesiz çalışanlara karşı denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.